Covid: in Lombardia quattro Comuni in fascia rossa, chiuse anche tutte le scuole

- I Comuni lombardi di Viggiù (Varese), Mede (Pavia), Castrezzato (Brescia) e Bollate (Milano) entrano in fascia rossa da domani alle 18. Lo annuncia un post Facebook del presidente della Regione Attilio Fontana. "In relazione all’insorgere di cluster di contagio, legati alla diffusione di varianti del virus, il presidente della Regione - sentito il ministro della Salute - ha stabilito con una ordinanza che nei comuni di Viggiù (Va), Mede (Pv), Castrezzato (Bs) e Bollate (Mi), verranno applicate le disposizioni previste nella cosiddetta ‘fascia rossa’, già osservate poche settimane fa sull’intero territorio regionale, a decorrere dalle ore 18 di domani mercoledì 17 febbraio", si legge nel post del governatore, che prosegue: "Inoltre con l’ordinanza si dispone che le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie e secondarie in questi comuni si svolgano esclusivamente con modalità a distanza. Tale sospensione riguarda anche asili nidi e scuole materne. L’ordinanza è valida fino a mercoledì 24 febbraio". (Rem)