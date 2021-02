© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, formazione, scuola e diritto allo studio universitario, politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino interviene alla presentazione online della ricerca della Cisl Lazio: "Condizioni di vita e di lavoro delle persone con disabilità del Lazio ai tempi del Covid-19". L'evento si tiene sulla piattaforma Go to meeting collegandosi al seguente link: "https://global.gotomeeting.com/join/297742021" (ore 10)- Webinar "Vaccino: istruzione per l'uso", organizzato dal presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini. Interverranno il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, la direttrice generale della Asl di Frosinone, Pierpaola D'Alessandro, il vicesegretario nazionale Fimmg, Pierluigi Bartoletti, il direttore prima clinica cardiologica Policlinico Umberto I, Francesco Fedele, la responsabile del progetto Vacciniamoci per tornare ad abbracciare il futuro, Barbara Di Rollo. Il webinar chiarirà le diverse azioni necessarie per l'attuazione del Piano vaccinazione anti Covid nel Lazio. Saranno illustrate, inoltre, le tempistiche e le modalità operative, in linea con le dosi di vaccino a disposizione, per la copertura totale dei cittadini da vaccinare nel Lazio. L'evento viene trasmesso su piattaforma Cisco Webex della Regione Lazio e sulla pagina Facebook della Regione Lazio (ore 17) (Rer)