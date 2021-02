Usa-Indonesia: coloquio tra Blinken e omologo Marsudi, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto oggi un colloquio con il ministro degli Esteri indonesiano, Retno Marsudi. Lo riferisce il dipartimento di Stato, sottolineando che il capo della diplomazia di Washington ha evidenziato la crescente importanza del partenariato strategico Usa-Indonesia "per la prosperità e la sicurezza di entrambe le nazioni" e si è impegnato a rafforzare ulteriormente l'ampia gamma di legami bilaterali. Le parti hanno discusso l'opportunità di rafforzare il commercio e gli investimenti tra Stati Uniti e Indonesia. Blinken ha sottolineato il ruolo chiave dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) nell'Indo-Pacifico e ha rimarcato l'importanza di proteggere e preservare un Mar Cinese Meridionale libero e aperto. I due leader hanno inoltre espresso profonda preoccupazione per il colpo di stato in Myanmar. Blinken ha quindi ringraziato l'omologo indonesiano per il suo importante lavoro nel processo di pace in Afghanistan, salutando favorevolmente la sua leadership come modello positivo per donne e ragazze di quel paese. Il capo della diplomazia Usa ha infine osservato che l'Indonesia, il più grande paese a maggioranza islamica del mondo, ha "intuizioni uniche che può offrire agli afgani nella loro ricerca di una soluzione politica". (Nys)