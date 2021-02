Usa: Casa Bianca annuncia aumento forniture settimanali vaccini anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha disposto un aumento della fornitura di vaccini anti-Covid a livello federale, con una quota settimanale di 13,5 milioni di dosi. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, durante il consueto incontro con i giornalisti a Washington, sottolineando che l’iniziativa costituisce un aumento del 57 per cento da quando Biden si è insediato alla presidenza Usa il 20 gennaio scorso. La portavoce, dando seguito a quanto anticipato dal coordinatore delle attività relative al Covid della Cas Bianca, Jeff Zients - ha puntualizzato che l'amministrazione sta raddoppiando a 2 milioni di dosi a settimana la quantità di vaccino inviata alle farmacie di tutto il Paese. In riferimento all’ondata di gelo che ha travolto nelle scorse ore molte zone dell’Unione – costringendo Stati come il Texas a interrompere la campagna vaccinale - Psaki ha assicurato che l'amministrazione sta monitorando con attenzione la situazione. Gli Stati Uniti, intanto, hanno superato quota 55 milioni di vaccini anti-Covid somministrati. Lo rilevano i dati dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). Le dosi inoculate sono 55.220.364, circa il 72 per cento di quelle distribuite che sono invece 71.657.975.(Nys)