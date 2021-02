© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nascita dell’intergruppo parlamentare Leu Pd M5s è un’ottima notizia e indica la strada giusta per coltivare un'idea di Paese che metta al centro la difesa dei beni pubblici fondamentali". Lo afferma, in una nota, il ministro della Salute Roberto Speranza. (com)