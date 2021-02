© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNECommissione consiliare congiunta Mobilità e Partecipate. All’ordine del giorno: presentazione del Piano industriale A2A. Partecipano il presidente e l’amministratore delegato di A2A, Marco Patuano e Renato Mazzoncini.Diretta YouTube (dalle 14.30 alle 16)Commissione consiliare congiunta Bilancio e Commercio. All’ordine del giorno: incontro con le categorie per un confronto sul canone unico. Partecipano gli assessori Cristina Tajani (Commercio) e Roberto Tasca (Bilancio), Franco Meroni, presidente Aapi e Luca Tagliabue, presidente Ais.Diretta YouTube (dalle 17.30 alle 19)REGIONERiunione della commissione Sanità con audizione del dg Welfare Marco Trivelli.Modalità telematica (dalle 10.00)VARIEConferenza stampa di presentazione del Focus Imprese, sull’andamento economico delle imprese manifatturiere lombarde nel 4° trimestre e focus Investimenti 2020 e l’impatto Covid-19. Intervengono, tra gli altri, Gian Domenico Auricchio, presidente Unioncamere Lombardia; Marco Bonometti, presidente Confindustria Lombardia; Eugenio Massetti, presidente Confartigianato Lombardia e Guido Guidesi, assessore regionale allo Sviluppo economico.Modalità telematica (dalle 11 alle 12)Conferenza stampa di Fnp Cisl, Spi Cgil, Uil Pensionati Bergamo e della direzione del Comitato provinciale per l'abolizione delle barriere architettoniche per presentare le osservazioni condivise sul Pgt del Comune di Bergamo.Sede Uildm, via Leonardo da Vinci, 9 - Bergamo (ore 14.30)Conferenza stampa di Non Una Di Meno - Milano davanti alla sede di Assolombarda per presentare lo sciopero femminista dell’8 marzo.Via Pantano, 9 - Milano (ore 15.00)Nel secondo webinar "Le nuove relazioni UE-UK dopo la Brexit: profili legali e finanziari" del ciclo "Alumni Global Talks”. Intervengono Simone Rosti, attuale Head of Italy and Branch Manager della società di investimenti Vanguard e alumnus della facoltà di Scienze Politiche; Cristiana Visco, senior associate della multinazionale di studi legali Clifford Chance e alumna della facoltà di Giurisprudenza; Tommaso Migliore, ceo e fondatore di Mdotm, startup fintech che sviluppa strategie di investimento sfruttando l'Intelligenza Artificiale, alumnus di Economia e Scienze bancarie. Assieme agli ex studenti interverrà Francesco Bestagno, ordinario di Diritto dell'Unione Europea in Cattolica e Consigliere giuridico della Rappresentanza d'Italia presso l'Unione Europea a Bruxelles.Streaming sui canali social dell’ateneo e dell’associazione "Ludovico Necchi" (ore 18.00)MONZAAppuntamento “Casa dei Comuni - Speciale: ci manca il Teatro!”. Interviene il presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio.Modalità telematica (ore 17.30) (Rem)