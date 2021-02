Germania: ministro Economia Altmaier, aiuti contro crisi anche per grandi imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale dovrebbe versare gli aiuti-ponte III contro la crisi del coronavirus anche alle grandi imprese, ossia con un fatturato annuo superiore ai 750 milioni di euro. È quanto affermato dal ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, nel corso della videoconferenza che ha avuto oggi con i rappresentanti dell'imprenditoria. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Altmaier ha inoltre annunciato l'istituzione di un fondo per le aziende in difficoltà, senza precisarne la dotazione. I dettagli verranno elaborati “nei prossimi giorni” dai ministeri dell'Economia ed Energia e delle Finanze. (Geb)