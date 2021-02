Imprese: A2a, appello a Consiglio di Stato contro sentenza Tar su integrazione con Aeb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A2a comunica in una nota che “con le sentenze nn. 412, 413 e 414 del 15 febbraio 2021 il Tar Lombardia ha annullato la delibera del Consiglio comunale di Seregno n. 17/2020, e relativi allegati, che aveva approvato l’integrazione societaria tra Aeb S.p.A. e A2a S.p.A. in considerazione di un’asserita difformità della delibera rispetto alle regole di gestione delle partecipazioni pubbliche”. “I giudizi erano stati promossi da alcuni esponenti politici degli enti locali e da taluni imprenditori locali”, ricorda A2a, rammentando che “in sede cautelare, il Consiglio di Stato aveva riformato le ordinanze adottate dal Tar Lombardia che avevano disposto la sospensione interinale degli atti impugnati, ritenendo che i ricorsi proposti fossero, a una sommaria valutazione, inammissibili per carenza di legittimazione e di interesse dei ricorrenti e in ragione ‘della natura di vicenda modificativa societaria e della infungibilità dell’operazione’ approvata con la richiamata delibera del Consiglio comunale di Seregno. Per questa ragione all’operazione (l’integrazione societaria tra Aeb e A2a, ndr) era stato dato seguito in data 27 ottobre 2020, posto che a quella data alcun provvedimento giurisdizionale ostava al suo perfezionamento”. “La società ritiene le sentenze del Tar Lombardia non condivisibili e preannuncia sin da ora che interporrà appello al Consiglio di Stato nei termini di legge. La società, infine, precisa che le richiamate sentenze non producono effetti diretti sugli atti societari di perfezionamento della operazione”, conclude la nota. (Com)