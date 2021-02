Usa: covid, amministrazione Biden aumenta numero di vaccini da inviare settimanalmente agli Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha deciso di aumentare il numero di vaccino contro il nuovo coronavirus che verranno inviati settimanalmente agli stati. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, segnalando che si passerà dagli attuali 11 milioni ai 13,6 milioni di dosi, in distribuzione già da questa settimana. La decisione segue le notizie di una ripresa dei contagi legata in particolare alla rapida diffusione delle varianti del virus, destinate secondo le autorità a diventare dominanti entro la fine di marzo. Una dinamica, riporta il portale d’informazione politica “The Hill”, che spinge le autorità accelerare il più possibile la campagna vaccinale. In giornata i leader bipartisan dell’Associazione nazionale dei governatori degli Stati Uniti avevano inviato una lettera al presidente Biden per chiedere un migliore coordinamento nella distribuzione dei vaccini anti-Covid. Nella missiva i governatori sottolineavano in particolare due punti: la necessità che il pubblico comprenda il processo di somministrazione dei vaccini - la decisione dei Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc) di affidarsi a Stati ed enti locali “ha creato confusione non necessaria”, scrivono i firmatari – e quella di un coordinamento federale tra le autorità sui luoghi preposti alle inoculazioni. La lettera è firmata dai governatori democratici di New York, Nuovo Messico, Colorado e Michigan e da quelli repubblicani di Alabama, Massachussetts, Arizona, Maryland e Arkansas. (Nys)