Governo: Zingaretti, delegazione Pd deve essere segnata da presenza femminile

- La delegazione del Partito democratico nella squadra di questo governo "dovrà essere segnata da una forte presenza femminile". Lo ha affermato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, nel corso della registrazione della puntata di "Cartabianca" su Rai3. "Se c'è stata una dura battuta d'arresto" quando sono stati indicati i ministri dal partito "bisogna mettere mano a questa situazione ed aprire una discussione per far un passo in avanti. E' accaduto ma non dovrà più accadere". Quanto alla possibilità di un vice segretario donna, Zingaretti ha chiarito: "Io sono a favore".(Rin)