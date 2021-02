Governo Draghi: alla vigilia del voto di fiducia nasce al Senato l'intergruppo M5S, Pd e Leu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Movimento 5 stelle, Partito democratico e Leu costituiscono un intergruppo parlamentare al Senato. "Alla vigilia del voto di fiducia al nuovo governo Draghi, abbiamo deciso, sollecitati da senatrici e senatori dei tre gruppi parlamentari, di intraprendere un’iniziativa comune: la costituzione di un intergruppo parlamentare che, a partire dall’esperienza positiva del governo Conte II, promuova iniziative comuni sulle grandi sfide del Paese, dalla emergenza sanitaria, economica e sociale fino alla transizione ecologica ed alla innovazione digitale - spiegano -. Con questo spirito, da domani, saremo insieme per rilanciare e ricostruire il nostro Paese". Lo annunciano i senatori Ettore Licheri, Andrea Marcucci e Loredana De Petris, rispettivamente capigruppo dei tre partiti a palazzo Madama.Plaude all'iniziativa l'ex premier Giuseppe Conte: "L’iniziativa annunciata dai capigruppo in Senato di M5s-Pd-Leu di costituire un intergruppo parlamentare per promuovere iniziative che rilancino l’esperienza positiva di governo che si è appena conclusa è giusta e opportuna". "In questa fase", prosegue l'ex premier in una nota, "è ancora più urgente l’esigenza di costruire spazi e percorsi di riflessione che valorizzino il lavoro comune già svolto e contribuiscano ad indirizzare la svolta ecologica e digitale e le riforme di efficientamento della Pubblica amministrazione e della giustizia nel segno di una maggiore equità e inclusione sociale". Ad avviso di Conte, "le forze che hanno già proficuamente lavorato insieme devono nutrire la loro visione democratica e solidaristica con proposte concrete e con traiettorie riformatrici ben chiare, in modo da alimentare questo patrimonio comune e da affinare una condivisione di intenti e di obiettivi. È questo - conclude sempre Conte - il modo migliore per affrontare il voto di fiducia al nuovo governo che si preannuncia già domani in Parlamento". E sulla nascita dell'intergruppo parlamentare interviene anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, che in una nota fa sapere: "E' un’ottima notizia e indica la strada giusta per coltivare un'idea di Paese che metta al centro la difesa dei beni pubblici fondamentali".Diversa, invece, l'opinione dei senatori del Pd Vincenzo D'Arienzo, Tommaso Nannicini e Francesco Verducci che in una nota congiunta scrivono: "Se ed eventualmente come strutturare un coordinamento parlamentare tra Pd, Cinque Stelle e Leu non è certo un tema che si risolve con un comunicato sulla possibile nascita di un intergruppo, che è uno strumento di impegno trasversale lasciato alla libera scelta dei parlamentari". "Di sicuro questo non è un tema che si possa sciogliere senza una discussione ampia e approfondita all'interno dei gruppi parlamentari e di tutto il Pd - aggiungono -. Ora non servono fughe in avanti né forzature ma una discussione vera su come il Pd vuole svolgere la propria funzione e definire la propria identità nella fase del tutto nuova che si è aperta col governo Draghi. Per noi il punto fondamentale - concludono - è invece ricostruire e rilanciare un profilo riconoscibile e un punto di vista autonomo del Pd." (Rin)