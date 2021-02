Lombardia: approvata in Consiglio regionale mozione per recupero arredi Villa Reale di Monza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale lombardo ha approvato con 63 voti favorevoli la mozione 469, con primo firmatario il consigliere leghista Alessandro Corbetta, che impegna il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e la giunta regionale al recupero degli arredi della Villa Reale di Monza. Nel dettaglio, il testo chiede di "attivarsi con la Presidenza della Repubblica affinché gli arredi originali della Villa, attualmente collocati presso il Quirinale, vengano trasferiti nuovamente presso il capoluogo brianzolo, al fine di poter continuare l'opera di recupero iniziata negli anni scorsi e restituire finalmente alla Villa Reale gli antichi fasti" e di "attivarsi altresì con la Presidenza della Camera dei deputati affinché gli arredi reali oggi custoditi presso il Palazzo Montecitorio vengano resi alla Villa Reale di Monza". La mozione chiede anche al presidente e alla giunta "di farsi parte attiva con il governo e il Ministero competente al fine di conoscere l'esito della ricognizione di cui alla risposta del 2015 del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo e, in conseguenza, avviare un processo di restituzione del mobilio reale di cui è nota l'ubicazione". Durante la discussione in aula, il consigliere del Pd, Luigi Ponti, ha aggiunto un punto agli impegni della mozione, che chiede "al Consorzio di sviluppare un progetto di valorizzazione museale della Villa Reale di Monza atto ad accogliere mostre o riallestimenti di ambienti di pregio dedicati agli arredi che in varie epoche hanno costituito il compendio della Villa".(Rem)