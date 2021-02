Paesi Bassi: premier Rutte chiede ai cittadini di continuare a rispettare il coprifuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier olandese uscente, Mark Rutte, ha chiesto ai cittadini dei Paesi Bassi di continuare a rispettare l'orario del coprifuoco anche dopo la sentenza che ne dispone la revoca immediata. "La sospensione del provvedimento avrebbe immediatamente un grave impatto sulla lotta al coronavirus", ha detto Rutte in conferenza stampa. "Una battuta d'arresto", ha detto il premier olandese della sentenza, poiché il governo uscente non voleva revocare il coprifuoco con varianti di coronavirus più contagiose che sono diventate dominanti nei Paesi Bassi. Il tribunale distrettuale dell'Aia ha stabilito l’immediata revoca del coprifuoco introdotto come misure di contenimento dei contagi di Covid-19 nei Paesi Bassi, definendola una misura che viola gravemente i diritti alla libertà di movimento e alla privacy. (segue) (Beb)