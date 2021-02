Paesi Bassi: premier Rutte chiede ai cittadini di continuare a rispettare il coprifuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la corte, il coprifuoco nei Paesi Bassi è stato imposto sulla base della legge sullo stato di emergenza, secondo la quale il Consiglio dei ministri ha il diritto di introdurre questa misura in circostanze eccezionali senza consultare la Camera dei rappresentanti e il Senato. "Il giudice ha stabilito in precedenza che l'imposizione del coprifuoco non era associata alla particolare urgenza richiesta da questa legge", si legge nel comunicato. Secondo il tribunale, nei Paesi Bassi non vi era alcuna situazione di emergenza prima dell'imposizione del coprifuoco, "come, per esempio, capita nel caso della rottura di una diga". Pertanto, ha concluso il tribunale dell'Aia, “è illegale utilizzare questa legge per imporre un coprifuoco". (Beb)