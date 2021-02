Francia: ospedale di Villefranche-sur-Saone sotto attacco informatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ospedale di Villefranche-sur-Saone, nel centro della Francia, è vittima di una attacco informatico cominciato ieri, 15 febbraio. Lo ha annunciato la dirigenza dell'istituto in un comunicato, dove si spiega che l'ospedale è stato colpito dal virus criptato "Ryuk" che ha bloccato i sistemi informatici. "Tutti i posti di lavoro sono stati sconnessi. Ad eccezione dello standard delle chiamate di emergenza, l'insieme della telefonia è stato reso inaccessibile", si legge nella nota. Gli autori dell'attacco hanno chiesto un riscatto per sbloccare i sistemi. Gli interventi chirurgici programmati per oggi sono stati annullati, mentre i vaccini contro il coronavirus continueranno come previsto. (Frp)