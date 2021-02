Roma 2021: Zingaretti, Gualtieri persona eccezionale, ogni città decide in autonomia su candidature

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, ha chiarito oggi che in vista delle elezioni amministrative del 2021 "ogni città deciderà come e quando mettere in campo le candidature. Roberto Gualtieri è una persona eccezionale e non ha bisogno dei miei consigli", ha aggiunto a "Cartabianca" su Rai3 in merito ad una possibile candidatura dell'ex ministro dell'Economia a candidato sindaco per la coalizione del centrosinistra a Roma.(Rin)