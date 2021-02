Turismo: Lollobrigida (Fd'I), interventi subito per settore sci, tempo è scaduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sono stati in grado di tracciare i contagiati e fare i tamponi, però hanno scoperto che la variante inglese del Covid viaggia sugli sci". Lo afferma in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, che ha annunciato di aver "presentato un'interrogazione al governo per sapere su quali basi scientifiche sia stata decisa la proroga della chiusura degli impianti sciistici. Purtroppo - aggiunge - anche stavolta è mancata l'Europa, assente in una fase di pianificazione che poteva e doveva essere comune per evitare che a distanza di pochi chilometri ci fossero azioni differenti di altri Stati. Servono interventi subito. Il tempo è scaduto", conclude.(Rin)