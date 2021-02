Germania-Francia: governi progettano nuove alleanze industriali a livello europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania e Francia intendono promuovere ulteriori alleanze industriali a livello europeo, in particolare nei settori dei biocarburanti per l'aviazione e dell'industria a basse emissioni di carbonio. È quanto si apprende dalla versione aggiornata del documento per la strategia industriale europea elaborato dai governi dei due paesi. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Berlino e Parigi hanno già discusso della questione e “tali alleanze industriali sono un'opportunità promettente per espandere le tecnologie e ottenere vantaggi competitivi”. A oggi, sono diversi gli importanti progetti di comune interesse europeo (Ipcei), dalle celle per le batterie ai semiconduttori, dall'idrogeno al cloud Gaia-X. La normativa dell'Ue in materia di aiuti di Stato è meno severa per queste iniziative, poiché sono di importanza strategica per l'Europa. L'obiettivo è far sì che l'Ue raggiunga la parità con Stati Uniti e Cina, da cui ora dipende per diverse forniture. “Ora è il momento di muovere tutte le leve della politica industriale per promuovere attivamente la trasformazione verde e digitale”, ha dichiarato il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier. A tal fine, dovrebbero essere utilizzati anche gli aiuti del Fondo europeo per la ripresa dalla crisi del coronavirus. (Geb)