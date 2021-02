Lazio: Palozzi (Cambiamo), con nuova componente a Camera deputati partito si rafforza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi Giovanni Toti ha annunciato la nascita di "Cambiamo popolo protagonista", la nuova componente che sarà presente alla Camera dei deputati. In una nota Adriano Palozzi, consigliere di Cambiamo alla Regione Lazio spiega: "Si tratta di un passo davvero importante che testimonia la crescita e la credibilità del nostro partito all'interno delle istituzioni parlamentari, dove siamo pronti a dare il nostro contributo concreto e collaborativo al governo Draghi al fine di uscire presto dall'emergenza pandemica e risollevare le sorti economiche e sociali di milioni di italiani. Anche a livello territoriale il nostro impegno non si ferma, con la campagna di tesseramenti e adesioni che procede spedita, a testimonianza del percorso che ci vede come una forza politica attrattiva, in grado di catalizzare e aggregare: uno stimolo ad andare avanti con energia e determinazione lungo la strada intrapresa". (Com)