Germania: ministro Economia, elaboreremo piano per riaprire attività chiuse dal Covid

- Il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, ha dichiarato che, nei prossimi giorni, intende elaborare con le imprese un piano per la riapertura delle attività chiuse a causa del blocco generale, in vigore in Germania dal 16 dicembre scorso al 7 marzo. La proposta verrà presentata alla videoconferenza che, il 3 marzo, la cancelliera Angela Merkel terrà con i primi ministri dei Laender. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il colloquio è stato convocato per valutare l'efficacia del lockdown e deciderne gli sviluppi futuri. Intanto, all'incontro virtuale che ha tenuto oggi con 40 associazioni di categoria, Altmaier ha voluto infondere coraggio alle aziende sotto pressione a causa della crisi. Per il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, vi è, infatti, industrie la “ragionevole speranza” che presto vi saranno “prospettive” di ripresa delle attività per molti settori interessati dal blocco generale. (segue) (Geb)