Germania: ministro Economia, elaboreremo piano per riaprire attività chiuse dal Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, Altmaier ha avvertito che Merkel e i capi di governo dei Laender difficilmente sosterranno riaperture su su larga scala. La preoccupazione per una terza ondata di infezioni, intensificata dalle mutazioni del coronavirus particolarmente contagiose, è infatti troppo elevata. A tal riguardo, in precedenza Merkel aveva dichiarato che la ripresa delle attività verrà concordata “passo dopo passo” a seconda dell'andamento della pandemia. Finora, da primo marzo, possono tornare operativi barbieri e parrucchieri, nel rispetto di rigide misure di igiene. La riapertura delle altre attività, così come dei musei, è subordinata a un'incidenza settimanale dei contagi inferiore al limite dei 35 nuovi casi su 100 mila abitanti. Se tale parametro rimane stabile “per diversi giorni”, allora negozi e collezioni d'arte possono riaprire. Nell'attesa, l'insoddisfazione dell'economia per la mancanza di sicurezza nella pianificazione dell'uscita dal lockdown è aggravata dal ritardo nell'erogazione degli aiuti di Stati contro la crisi. (Geb)