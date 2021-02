Covid: Rezza (ministero Salute), distribuzione variante sudafricana e brasiliana altamente limitata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, ha chiarito oggi in un videomessaggio che "sono tre le varianti del virus note" a cominciare da "quella inglese, la più diffusa nel Paese e che non diminuisce l'efficacia dei vaccini". Per la variante sudafricana e brasiliana, "la distribuzione è altamente limitata sul territorio nazionale". Al momento, ha poi aggiunto, "i test antigenici mantengono la loro utilità" anche sulle varianti "ma in casi specifici è giusto il ricorso per la conferma al test molecolare. Ad ogni modo per contrastare le varianti stiamo rafforzando la sorveglianza e conduciamo degli studi di prevalenza ripetuti per capire la distribuzione delle varianti sul territorio nazionale".(Rin)