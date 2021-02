Turismo: Meloni, settore merita rispetto, chiediamo stato di crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È inaccettabile che il governo abbia deciso e comunicato il rinvio della stagione sciistica con poche ore di preavviso, trattando gli italiani come fossero sudditi. Non si rendono conto che per moltissimi territori la montagna è l'unica fonte di ricchezza e occupazione". È quanto ha detto Giorgia Meloni, nel corso del suo intervento online all'iniziativa organizzata da Fratelli d'Italia dal titolo "Io sto con gli operatori della montagna". "Chi vive e lavora in montagna merita rispetto e va sostenuto per la difficoltà che ha nell'accesso ai servizi", ha aggiunto Meloni, secondo cui "l'economia italiana deve tanto al turismo. È il motivo per il quale, sempre durante le consultazioni, abbiamo chiesto a Draghi di dichiarare al più presto lo stato di crisi del turismo: siamo stati i primi a chiederlo anche al governo Conte che non ci ascoltò e speriamo che in questo caso ci ascolti Draghi. Continueremo a rilanciare questa proposta, che è la soluzione migliore per assicurare a migliaia di aziende del comparto gli aiuti economici di cui hanno bisogno", ha concluso Meloni. (Rin)