Germania: crolla il fatturato dei cinema, -69 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi del coronavirus grava sui cinema della Germania, chiusi da mesi in conformità alle restrizioni anticontagio in vigore nel Paese. Nel 2020, il fatturato delle sale è precipitato del 69 per cento su base annua. Come reso noto dall'Istituto per la promozione del film di Berlino (Ffa), nello scorso anno, i cinema tedeschi hanno venduto 38,1 milioni di biglietti, circa 80,5 milioni in meno rispetto al 2019 con una contrazione del 68 per cento. (Geb)