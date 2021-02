Lavoro: Facheris (Henkel), due stabilimenti in Italia non più sostenibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Due stabilimenti in Italia non sono più sostenibili". Lo ribadisce il presidente di Henkel Italia Operations, Luca Facheris, in una nota diffusa nel giorno in cui una delegazione di lavoratori del sito di Lomazzo (Co), che il gruppo vorrebbe chiudere entro fine giugno 2021, si è recata al Consiglio regionale lombardo. “Il consolidamento in un unico sito della produzione di detergenti è stato deciso dopo una valutazione molto accurata. Dal 2016 a oggi i volumi di produzione sono calati di circa il 33 per cento e l’andamento del solo 2020 non risolve una situazione di sovracapacità che è ormai un problema strutturale", spiega Facheris. "Un’azienda come Henkel - prosegue - deve avere una visione strategica e guardare al lungo periodo: due stabilimenti in Italia non sono più sostenibili, il consolidamento è necessario per garantire stabilità e competitività”. “Crediamo sia ora importante intraprendere una discussione con le rappresentanze sindacali riguardo le opzioni percorribili per ridurre l’impatto sociale della decisione, di cui siamo ben consapevoli”, conclude il presidente di Henkel Italia Operation. (Com)