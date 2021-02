Lavoro: Orlando, obiettivo nuovo impianto riforma ammortizzatori sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine del secondo giorno di incontri con le parti sociali, il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha spiegato di aver anche oggi "ribadito la volontà di impostare un metodo di lavoro improntato al massimo confronto e all’ascolto, metodo quanto mai necessario nella fase di emergenza che stiamo vivendo". L’obiettivo, ha chiarito in un messaggio su Facebook, "è quello di sottoporre all’attenzione di tutti, al termine di questo primo giro di interlocuzioni, un documento con un impianto di riforma sul tema degli ammortizzatori sociali e un’agenda di lavoro e di priorità, tra le quali ho indicato, anche alla luce degli allarmanti dati diffusi in questi giorni, la perdita di posti di lavoro per donne e giovani", ha aggiunto ricordando che "dovremo usare questi mesi che ci separano dalla ripresa della normalità per ragionare e prevedere che cosa potrà accadere dopo. Ci saranno settori che usciranno dalla crisi più modificati di altri, per esempio alcuni ambiti dei servizi e del commercio al dettaglio che sono stati colpiti da cambiamenti diventati strutturali. Basta pensare allo spostamento di consumi verso le piattaforme digitali. Dobbiamo prevedere - ha aggiunto - politiche specifiche e mirate per fare in modo che l’impatto della pandemia su questi settori non solo non provochi piaghe incurabili, ma aiutarli e accompagnarli nel nuovo scenario che si è determinato" perché, ha concluso, "un conto è affrontare un’emergenza avendo una prospettiva e provando a prevedere il dopo e un conto è affrontarla al buio. Credo che il nostro compito sia quello di provare insieme a costruire questa prospettiva". (Rin)