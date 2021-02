Israele: conclusa riunione governo su "tema sicurezza delicato" legato alla Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gabinetto di governo israeliano ha concluso una riunione urgente convocata con breve preavviso per discutere di “un tema sulla sicurezza delicato”. Secondo quanto riferisce il quotidiano israeliano “The Times of Israel”, i ministri si sono incontrati per discutere di un tema di carattere umanitario legato alla Siria. Oggi l’ambasciatore d’Israele a Mosca, Alex Ben Zvi, ha incontrato il viceministro degli Esteri russo, Mikhail Bogdanov, con cui ha discusso di questioni chiave relative al Medio Oriente, con un’enfasi sulla risoluzione del conflitto israelo-palestinese. La riunione del governo israeliano giunge dopo la telefonata della scorsa settimana tra i ministri della Difesa di Israele e Russia, rispettivamente Benny Gantz e Sergei Shoighu, che "hanno concordato di continuare l'importante dialogo tra Russia e Israele al fine di mantenere la sicurezza delle loro truppe, così come la necessità di promuovere misure umanitarie nell'area". La cooperazione tra Mosca e Gerusalemme nell’ambito della sicurezza è stata anche al centro del recente colloquio tra il capo dello Stato russo, Vladimir Putin, e il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, e dei ministri degli Esteri, rispettivamente Sergej Lavrov e Gabi Ashkenazi. Lo scorso 15 febbraio, l’agenzia di stampa siriana “Sana” ha accusato le Forze di difesa israeliane di aver compiuto un nuovo raid vicino a Damasco. (Res)