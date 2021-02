Lombardia: De Corato, basta danni sui treni, a breve accordo tra Regione, Prefetture e Polfer per servizi a bordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha stigmatizzato l'ennesimo episodio vandalico ai danni di treni sulla tratta Milano-Stradella. "Alcuni delinquenti - ha aggiunto - hanno rotto i finestrini di varie carrozze e rubato i martelletti frangivetro. Non è certo il primo episodio". "È in fase di definizione - ha sottolineato De Corato - un accordo tra Regione Lombardia e le Prefetture di Lecco e di Milano. Obiettivo aumentare la sicurezza sui treni. Saranno incrementati i servizi della Polfer e della Polizia locale a bordo e sulle banchine della linea ferroviaria compresa in quella tratta". (Com)