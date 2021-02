Viabilità: su A1 chiuso stanotte allacciamento con tangenziale Ovest di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di competenza della Società Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 22 di questa sera martedì 16 alle 6 di mercoledì 17 febbraio, per chi proviene da Bologna, sarà chiuso l'allacciamento con la A50 Tangenziale ovest di Milano. In alternativa, Autostrade consiglia di proseguire sulla A1 verso Milano, uscire allo svincolo di San Giuliano Milanese, e rientrare dallo stesso in direzione di Bologna, per poi immettersi sulla A50 Tangenziale ovest di Milano.(Com)