Governo: domani in Senato voto di fiducia alle 22

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’Aula del Senato, domani, la prima chiama per il voto di fiducia al governo Draghi inizierà alle 22. E’ quanto emerso dalla Conferenza dei capigruppo di palazzo Madama, che si è riunita questa sera per stabilire i tempi dei lavori dell’Aula. Le dichiarazioni programmatiche verranno pronunciate dal premier alle 10. Subito dopo i lavori dell'Assemblea si fermeranno per consentire a Draghi di depositare la relazione alla Camera e riprenderanno alle 12.30 con la discussione generale. Le dichiarazioni di voto, invece, sono previste intorno alle 20.30 e al termine inizierà il voto.(Rin)