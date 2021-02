Lombardia: Comazzi (FI), minoranza in malafede, Moratti non ha mai detto di non voler partecipare a commissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione al Consiglio regionale lombardo, secondo il capogruppo di Forza Italia Gianluca Comazzi, è in malafede. “In mancanza di argomenti, le opposizioni ricorrono alle solite polemiche sterili, costruendo castelli in aria. L’assessore Moratti non ha mai detto di non voler prendere parte alle commissioni, cosa peraltro già smentita dai fatti: ha scelto di affidarsi al dg Trivelli per fornire ai consiglieri informazioni e chiarimenti in materia di Covid in maniera tempestiva, nell’interesse di tutti”, spiega Comazzi in una nota. “Quello sanitario - prosegue l'azzurro - è il tema principale dell’agenda politica, soprattutto in una fase difficile come quella che stiamo vivendo. Condividere una parte di questo grande lavoro con la dg Welfare è logico e auspicabile: interpretare questo segnale di attenzione come un atto snobistico è indice dell’enorme malafede che contraddistingue la minoranza”. (Com)