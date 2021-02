Roma: in affidamento i lavori al parco di via Badia di Cava

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in affidamento l'appalto per la riqualificazione dello spazio verde di via Badia di Cava, in zona Montagnola, nel Municipio VIII. Per la realizzazione del progetto partecipato, la Giunta capitolina ha approvato lo stanziamento di 400mila euro (circa 360mila euro l'importo a base di gara più le spese fisse) con cui si prevede di recintare l'intera area verde di oltre 3 ettari, contigua al Parco Falcone e Borsellino, realizzare un'area cani e uno spazio fitness. "Il bilancio partecipato ci consente di effettuare un primo passo per la riqualificazione dell'area rendendola più fruibile. Il progetto esecutivo è stato realizzato dai tecnici del Dipartimento Tutela Ambientale tenendo conto delle richieste dei cittadini, delle indicazioni vincolanti della Soprintendenza e del budget a disposizione. Inoltre, si è tenuto conto del problema della sicurezza, segnalato dagli abitanti del quartiere che hanno partecipato ai sopralluoghi preliminari con i nostri tecnici e con cui prosegue l'interlocuzione", ha spiegato l'assessora alle Politiche del verde, Laura Fiorini. (segue) (Com)