Roma: in affidamento i lavori al parco di via Badia di Cava (2)

- "L'operazione - spiega il Campidoglio - avrà inizio con le opere di scavo per l'inserimento della recinzione di circa 800 metri in rete metallica anti-intrusione. Una scelta che privilegia la visibilità, a tutela del paesaggio come richiesto della Soprintendenza e della sicurezza all'interno dell'area verde. Lungo il perimetro sono previsti sei accessi pedonali e uno carrabile per consentire l'ingresso dei mezzi operativi e di soccorso. L'area cani con accesso dalla strada sarà posizionata tra via di Grotta Perfetta e via Badia di Cava. Lo spazio, recintato e suddiviso in due aree dedicate ad animali di piccola e grossa taglia, sarà corredato da panchine. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un'area fitness dotata di spalliera orizzontale e verticale, una coppia di anelli, panca, sbarre orizzontali, pertica e parallele. L'attrezzatura per gli esercizi a corpo libero sarà disposta su un'area di circa 90 metri quadrati, ricoperta con pavimento antitrauma. A conclusione dei lavori sarà effettuata la rigenerazione del manto erboso del parco". (Com)