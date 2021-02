Cina: “Wsj”, Xi fermò l’Ipo di Ant Group perché ne avrebbero beneficiato i rivali politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cinese Xi Jinping ha bloccato l’offerta pubblica iniziale di Ant Group, il ramo finanziario del colosso dell’e-commerce Alibaba di proprietà del magnate Jack Ma, perché preoccupato dagli investitori che avrebbero beneficiato di una delle più grandi operazioni finanziarie della storia, tra i quali alcuni possibili rivali politici. Lo scrive oggi il “Wall Street Journal” citando “una decina” di funzionari e consiglieri governativi cinesi. Nei mesi antecedenti lo strappo con Ma, il presidente della Repubblica popolare avrebbe manifestato un crescente disagio per la complessa struttura societaria di Ant Group, che sarebbe stata anche oggetto di un’indagine promossa dal governo centrale (fatto finora mai emerso pubblicamente). L’inchiesta avrebbe fatto emergere come dietro “opachi strumenti d’investimento” che possiedono quote dell’azienda ci fosse “una cricca di potenti e ben introdotti uomini d’affari”, alcuni dei quali “legati a famiglie politiche che rappresentano una potenziale minaccia per il presidente Xi e per il suo cerchio di potere”. Tali individui, insieme a Jack Ma e agli alti dirigenti dell’azienda, sarebbero arrivati a guadagnare miliardi di dollari grazie a un’operazione finanziaria – la quotazione sulle borse di Hong Kong e Shenzhen - che avrebbe portato la compagnia a una valutazione di oltre 300 miliardi di dollari. (segue) (Nys)