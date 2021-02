Cina: “Wsj”, Xi fermò l’Ipo di Ant Group perché ne avrebbero beneficiato i rivali politici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel corso dei suoi otto anni da presidente, Xi ha allontanato molti dei suoi rivali e la sua presa sul potere è ora comparabile a quella di Mao Zedong. Il leader cinese – ricorda il quotidiano statunitense – ha utilizzato campagne contro la corruzione, contro le speculazioni immobiliari e contro altre attività finanziarie ad alto rischio per rafforzare la propria posizione. Il piano di offerta pubblica iniziale di Ant rappresentava il tipo di accumulo di ricchezza su cui Xi si è sempre scagliato”. Già prima dell’apertura dell’indagine interna sul gruppo, il modello d’affari di Ant generava inquietudine tra i regolatori della Banca centrale di Pechino. La compagnia possiede un’app per i pagamenti mobili chiamata Alipay, usata da oltre un miliardo di persone, che fornisce ad Ant un enorme volume di dati sulle abitudini di spesa dei consumatori cinesi. Inoltre, scrive il “Wsj”, Ant Group ha concesso prestiti a mezzo miliardo di persone e venduto decine di altri prodotti finanziari, “ma non segue le dure regole cui sono soggette le banche commerciali”. I rischi finanziari sono tutti a carico delle banche statali che forniscono i fondi sui quali Ant Group fa profitti. “Da una parte, c’è un gruppo di individui in grado di accumulare enormi ricchezze. Dall’altra parte, c’è lo Stato che si assume gran parte del rischio”, spiega una delle fonti del quotidiano Usa. In un discorso pronunciato alla fine dello scorso ottobre, Ma ha duramente criticato un’iniziativa di Xi Jinping per tenere sotto controllo i rischi finanziari, affermando che la stretta avrebbe posto un freno all’innovazione tecnologica. Tuttavia, a causare la rottura sarebbero stati soprattutto i risultati dell’inchiesta ordinata da Xi sulla struttura societaria di Ant Group. (segue) (Nys)