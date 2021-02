Cina: “Wsj”, Xi fermò l’Ipo di Ant Group perché ne avrebbero beneficiato i rivali politici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno degli investitori è risultato essere Boyu Capital, società di private-equity co-fondata da Jiang Zhicheng, nipote dell’ex leader cinese Jiang Zemin. Secondo le fonti del “Wsj”, il 94enne Jiang sarebbe ancora un importante attore “dietro le scene” della politica cinese, sebbene molti dei suoi uomini siano caduti vittime della campagna anti-corruzione promossa da Xi Jinping. Un altro investitore legato a Jiang è Li Botan, genero di Jia Qinglin, ex membro del comitato centrale del Partito comunista, a capo della cosiddetta “fazione di Shanghai”. Lo stesso Ma ha rapporti di lunga data con la famiglia Jiang. Nel 2012 Jiang Zemin, conosciuto anche come Alvin, aiutò Ma a raggiungere un accordo per rilevare metà della quota azionaria di Yahoo in Alibaba. Un’operazione da 7,1 miliardi di dollari che fu finanziata da un consorzio di investitori composto dalla Boyu di Jiang, da China Investment Corp e dal ramo finanziario di Banca di sviluppo cinese e Citic Group, tutti con forti legami politici. Il consorzio ricevette in cambio il 5 per cento delle azioni di Alibaba, il cui valore crebbe enormemente due anni dopo con la quotazione dell’azienda al New York Stock Exchange. Secondo il “Wall Street Journal”, la Boyu ha investito in Ant già nel 2016 attraverso uno schema di scatole cinesi. Di base a Hong Kong, l’azienda ha istituito una controllata a Shanghai che a sua volta ha investito in un fondo d’investimento locale. A sua volta, quel fondo d’investimento ha investito in una società di private-equity chiamata Beijing Jingguan Investment Center, che a turno ha acquistato azioni in Ant per un valore totale di 4,5 miliardi di dollari. Un altro investitore rimasto nell’ombra sarebbe Li Botan, noto per aver fondato nel 2009 il Maotai Club nei pressi della Città Proibita, punto di riferimento di figure della politica e dell’alta finanza perseguitati da Xi Jinping dopo l’ascesa al potere nel 2012. (Nys)