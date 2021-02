Lavoro: Casasco (Confapi), necessaria riforma degli ammortizzatori sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La crisi pandemica che ha colpito il nostro Paese ha messo in evidenza la necessità di una seria e strutturale riforma degli ammortizzatori sociali, accompagnata da una profonda revisione delle politiche attive del lavoro. Apprezziamo intanto la disponibilità dimostrata dal ministro Orlando a confrontarsi con il mondo della piccola e media industria privata italiana, rappresentata da Confapi”. Lo sottolinea in una nota il presidente di Confapi Maurizio Casasco, al termine dell’incontro in video conferenza tra il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, e le principali organizzazioni datoriali. “Tenendo distinti gli ammortizzatori che si applicano a rapporto di lavoro in corso da quelli che intervengono in caso di cessazione, c’è la necessità – aggiunge Casasco – di andare verso un ammortizzatore sociale ‘unico’ finanziato attraverso una contribuzione da parte di tutti i settori produttivi. Anche per frenare il ricorso ‘sistemico’ alla cassa integrazione in deroga, che pesa sulla fiscalità generale. Nuove politiche attive realmente efficaci e formazione continua possono aiutare a riqualificare la forza lavoro eventualmente in uscita dalle aziende. In questo senso potrebbero giocare un ruolo strategico i fondi interprofessionali, se rafforzati da un loro collegamento diretto ai sistemi della rappresentanza, che ne aumenti la qualità e ne riduca il numero”. (segue) (Com)