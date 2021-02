Lavoro: Casasco (Confapi), necessaria riforma degli ammortizzatori sociali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sui licenziamenti è, a nostro avviso, necessario attivare un tavolo tecnico con le parti sociali, per individuare le fattispecie selettive che ne consentano uno sblocco parziale. Auspichiamo dunque un confronto per individuare le giuste aree di intervento, anche in considerazione della ricaduta delle misure emergenziali sui vari settori coinvolti. Allo stesso tempo – continua Casasco – va fatto necessariamente qualcosa anche sul versante della flessibilità, per esempio estendendo oltre il 31 marzo la possibilità di prorogare i contratti a termine senza causale”. “Infine, salute e sicurezza possono e devono essere coniugate anche e soprattutto nei luoghi di lavoro, per questo abbiamo ricordato al ministro la nostra proposta di rendere le aziende punti di snodo fondamentali nella campagna di vaccinazione, in collaborazione con i medici del lavoro e i sindacati”, conclude Casasco. (Com)