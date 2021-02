Governo: Bonafede (M5s), voterò fiducia ma non sarà in bianco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io voterò la fiducia perché, nonostante tutte le legittime e giuste perplessità su questo governo e sulla gestione interna del percorso che ci ha portati a questo punto, sono convinto che il Movimento adesso debba rimanere unito se vuole mantenere la forza per presidiare le nostre riforme e i nostri valori". Questo uno dei passaggi del messaggio pubblicato su Facebook dall'ex ministro della Giustizia ed esponente del Movimento 5 stelle, Alfonso Bonafede. Ma - ha chiarito - "non si tratta di una fiducia in bianco".(Rin)