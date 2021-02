© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il momento è difficile, non ci sono dubbi, ma è importante essere compatti perché l’unica vera sconfitta del Movimento verrà nel giorno in cui ci saranno scissioni". Lo scrive su Facebook l'ex ministro della Giustizia ed esponente del Movimento 5 stelle, Alfonso Bonafede. "Sono convinto - ha concluso - ci sia ancora margine per rimanere uniti".(Rin)