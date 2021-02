Haiti: accusato di colpo di stato, ex sindaco di Port-au-Prince chiederà asilo a Santo Domingo (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 19 gennaio le Nazioni Unite hanno espresso preoccupazione per l’aumento delle tensioni politiche ad Haiti. “Temiamo che la persistente insicurezza, povertà e disuguaglianze strutturali ad Haiti, unite a crescenti tensioni politiche, possano portare a un modello di malcontento pubblico seguito da una violenta repressione della polizia e da altre violazioni dei diritti umani”, si legge in un comunicato diffuso dall’Alto commissariato Onu per i diritti umani. Le Nazioni Unite denunciano che “negli ultimi mesi, in un contesto di impunità quasi totale, sono aumentati i rapimenti a scopo di estorsione, gli attacchi di bande criminali contro presunti quartieri rivali e la diffusa insicurezza”. Parallelamente, “le tensioni politiche stanno riaffiorando a causa delle controversie sui tempi e sulla portata delle elezioni e di un referendum sulla riforma costituzionale proposto dal governo”. (Mec)