Covid: Ciriani (Fd'I) su settore montano, basta prese in giro, governo vari indennizzi per chiusure

- Il capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani, ha affermato che Fd'I "si fa portavoce dell'indignazione dei tanti lavoratori del settore turistico montano e chiede che subito siano messe in campo misure tali da far ripartire l'intero comparto. Le migliaia di lavoratori non meritano di continuare ad essere presi in giro". Aprendo i lavori dell'incontro online organizzato dal partito, "Io sto con gli operatori della montagna", il parlamentare ha aggiunto: "Finora il governo si è dimostrato inadeguato e incapace nel fronteggiare la crisi che ha colpito l'intero settore turistico, e quello montano è stato il più colpito e trascurato. Beffato ben due volte: a Natale e poi ieri quando è stata negata la riapertura degli impianti sciistici. E alla beffa si aggiunge l'atroce danno di ristori che non sono mai arrivati, bloccati dalle liti di potere e di poltrone che da due mesi impediscono il varo del quinto decreto Ristori". Ciriani ha concluso: "Fd'I dice basta e chiede il varo di indennizzi e non semplici ristori per un settore che è in ginocchio per colpa di un governo incapace di programmare l'epidemia, le chiusure e le aperture".(Rin)