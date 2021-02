Lombardia: Terzi, vandalismo sui treni inaccettabile e senza senso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gesti incivili come questi si commentano da soli. È desolante constatare come certi comportamenti inaccettabili sia ancora così frequenti, basti pensare agli ingenti costi sostenuti per riparare i danni causati dai vandali. Si tratta di azioni senza senso che procurano disagi alla collettività e ai cittadini che usufruiscono del servizio". Commenta così l'assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, l'episodio vandalico ai danni di treni della tratta Milano-Stradella. (Com)