Governo: Ronzulli (FI), vaccini, Recovery plan e rilancio economia siano bussola

- "Un piano vaccini più efficace, un Recovery plan che non va sprecato e il rilancio dell'economia devono essere la bussola del governo Draghi. Forza Italia con i suoi ministri è pronta a dare un contributo, con le sue idee liberali, per portare il Paese fuori dalla crisi". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile per i rapporti con gli alleati del movimento azzurro, in una dichiarazione al Tg2. (Rin)