Tar annulla la nomina di Prestipino a procuratore di Roma, "procedura viziata a monte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accoglimento del ricorso presentato al Tar del Lazio dal procuratore generale di Firenze, Marcello Viola, contro la nomina a capo della procura di Roma di Michele Prestipino, sembra basarsi sul cambio di valutazione: quello del parere favorevole alla nomina di Viola già espresso dalla V commissione del Consiglio superiore della magistrature il 23 maggio 2019. Parere poi “rivisto” quando è arrivato il terremoto giudiziario dovuto all’inchiesta del caso Palamara. La V commissione, infatti, ha fatto marcia indietro rivedendo e annullando quel giudizio. Eppure “il ricorrente osservava che – si legge nel provvedimento del Tar numero 1860/2021 riferito all’accoglimento del ricorso Viola – il ‘ritiro’ dell’originaria proposta a lui favorevole non era quindi motivato sulla contestazione di comportamenti censurati e a lui ascrivibili, né, dalla documentazione acquisita dal Csm, era emerso alcun elemento a suo carico, come confermato anche dalla sua audizione in data 22 ottobre 2019, di cui erano trascritti alcuni passi”.Il Tar del Lazio, accogliendo questa tesi, nella sentenza sostiene che “dalla ricostruzione degli atti, si rileva come la posizione del dott. Viola sia stata dapprima oggetto di proposta dalla Quinta commissione al ‘plenum’ nel maggio 2019, in seguito sia stata revocata per approfondimenti da parte di tale organo proponente in ragione di indagini penali intervenute, che riguardavano il coinvolgimento dell’interessato mediante operato di terzi magistrati, e, dopo l’audizione dello stesso dott. Viola, non sia stata confermata, a beneficio proprio di altra proposta favorevole al dott. OMISSIS e ferme restanti le altre due favorevoli ai due magistrati già considerati nell’originaria 'terna' della Quinta commissione”.Insomma, Viola è scomparso dalla terna degli aspiranti alla procura di Roma nonostante risulti "l’intervento di un consigliere che precisava ‘di non essere soddisfatto della terna dei candidati proposti, mancando il dott. Viola precedentemente proposto. Ricorda che durante le audizioni i dottori -omissis- e -omissis- si erano dichiarati ‘parti offese’ delle recenti vicende che li hanno interessati ed effettivamente dalla documentazione processuale non è emerso alcun loro coinvolgimento”. Una lamentela non solitaria dato che “così pure, un altro consigliere richiamava tale precedente intervento, associandosi a esso e stigmatizzando la scelta derivata dall’esclusione del dott. Viola; altro consigliere pure si associava, ponendo in evidenza a proposito del ricorrente che ‘dalla lettura delle intercettazioni lo stesso risulta parte offesa rispetto alle macchinazioni o aspirazioni di altri’. Ebbene, sulla base di tali presupposti – scrive il Tar del Lazio -, non vi è chi non veda come la problematica relativa alla omissione del dott. Viola non sia passata inosservata ma è stata oggetto di precisi interventi da parte di ben tre consiglieri sugli otto intervenuti”.Inoltre non risulta in atti una motivazione specifica sull’esclusione del magistrato ricorrente “da parte della Quinta commissione, per cui deve concludersi che, in realtà, la procedura di conferimento dell’incarico direttivo sia stata viziata 'a monte' dalla carenza di motivazione in ordine all’esclusione del dott. Viola, già oggetto di precedente proposta”. A questa sentenza avversa al provvedimento di nomina di Prestipino, oltre che a quella dell’accoglimento del ricorso presentato anche dal capo della procura di Palermo Francesco Lo Voi, il Csm potrà chiedere una sospensiva lasciando Prestipino al suo posto in attesa di presentare ricorso. Sicuramente, però, il ruolo del procuratore capo di Roma torna ad essere incerto. (Rer)