Germania: aperte le domande per gli aiuti anti-crisi destinati ai lavoratori autonomi

- Al termine di una lunga attesa, i lavoratori autonomi tedeschi possono presentare da oggi la domanda per gli aiuti del governo federale contro la crisi del coronavirus. È quanto comunicato dal ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco. Come riferisce il gruppo editoriale “Rnd”, i lavoratori autonomi che sostengono bassi costi di esercizio riceveranno un sussidio una tantum da un massimo di 7.500 euro per il periodo periodo dal primo gennaio al 30 giugno 2021. Il presupposto è che l'attività abbia subito perdite durante tale lasso di tempo a causa della crisi del coronavirus. Per i lavoratori autonomi organizzati in società di persone o di capitali potranno richiedere gli aiuti a breve. Il governo federale verserà a tali categorie il 25 per cento del fatturato registrato nel 2019. Tali sussidi sono destinati, in particolare, agli attori e agli altri artisti che hanno contratti a breve termine. Questi aiuti non verranno conteggiati ai fini della previdenza sociale. I destinatari non dovrebbero attendere troppo a lungo per i pagamenti. Il ministero dell'Economia e dell'Energia ha, infatti, rinunciato a un esame dettagliato delle domande. Le sovvenzioni verranno, quindi, erogate non appena i requisiti saranno soddisfatti. (Geb)