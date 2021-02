Pd: Conferenza donne, odg chiede convocazione urgente Direzione nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La presenza delle donne nelle istituzioni, nella politica, nei vertici delle aziende, nel mercato del lavoro, è uno dei test della qualità della democrazia di un Paese. Il Partito democratico lo sostiene da sempre. Le donne del Pd hanno rappresentato lo sguardo del partito sui bisogni reali del Paese, attraendo sul partito uno sguardo nuovo di fiducia e riconoscimento di valore". E' quanto si legge nel testo dell'ordine del giorno presentato dalla Conferenza delle donne del Pd, a prima firma Titti Di Salvo, e sottoscritto da 29 esponenti del partito. "Per questo", continua il testo, "l'assenza di ministre del Partito democratico nel governo Draghi ha sollevato una forte reazione negativa nelle nostre iscritte e nostri iscritti e tra le nostre militanti e i nostri militanti. Ha determinato una caduta di autorevolezza nei rapporti con le associazioni e l'intera società. Per la distanza tra le affermazioni e la pratica e perché ha proiettato l'immagine di un partito non in sintonia con la realtà del Paese fatta di donne e uomini". La Conferenza delle donne del Partito democratico prosegue: "Non dobbiamo aver fretta di chiudere la discussione che si è aperta spontaneamente. Anzi dobbiamo scegliere noi di proseguire il confronto negli organismi dirigenti sulla necessità della costruzione di un partito di donne e uomini. Sia nelle proposte di cambiamento necessario del paese che la pandemia ha reso così evidente che nella rappresentazione. Per questo - conclude l'ordine del giorno - chiediamo la convocazione urgente della Direzione nazionale". (Rin)