- "Penso che l'Italia sia in buone mani con un presidente autorevole". Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, nel corso della registrazione della puntata di "Cartabianca" su Rai3. "Siamo in un momento complicato ma dobbiamo rimettere in bocca la parola ottimismo", ha aggiunto.(Rin)