Kosovo: Borrell e Varhelyi, Ue attende formazione governo e scelta nuovo presidente

- L'Unione europea attende con impazienza la formazione della nuova Assemblea e del governo in Kosovo e l'elezioni di un nuovo presidente. Lo hanno dichiarato l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, e il commissario europeo all'allargamento e alla politica di vicinato, Oliver Varhelyi, che hanno ricordato che ieri, 14 febbraio, le persone in Kosovo hanno votato alle elezioni parlamentari anticipate. "In attesa della certificazione dei risultati finali, attendiamo con impazienza la formazione della nuova Assemblea e del governo nonché l'elezione di un nuovo presidente. L'Unione europea ha dispiegato una missione di esperti elettorali (Eem) che rimarrà in Kosovo per seguire anche le procedure post-elettorali e formulare raccomandazioni", hanno dichiarato in una nota Borrell e Varhelyi. (segue) (Beb)