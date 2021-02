Casa: Campidoglio firma convenzione, mille alloggi a prezzi calmierati di cui 200 per emergenza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La convenzione sociale è una novità pensata per gli alloggi in housing sociale che permetterà a tanti cittadini e famiglie di potere prendere in affitto una casa a canone calmierato. Un nuovo strumento di grande importanza a sostegno della nostra politica sull'abitare perché è previsto che una percentuale degli alloggi realizzati sia riservata a Roma Capitale per far fronte all'emergenza abitativa. Allo stesso modo costruiamo un percorso che porta allo sviluppo di nuove forme integrate di abitare, di condivisione di spazi e servizi comuni a supporto delle comunità che si andranno a creare", sottolinea l'assessora al Patrimonio e alle politiche abitative Valentina Vivarelli. "L'housing sociale è uno strumento che nasce con l'obiettivo di offrire alloggi e servizi a prezzi calmierati e si inserisce nell'insieme delle politiche pubbliche che stiamo portando avanti sul tema dell'Abitare. Con la convenzione sociale abbiamo voluto sviluppare una delle possibili strade di collaborazione pubblico-privato, promuovendo integrazione di bisogni e mix sociale in nuove forme dell'abitare. Relegare l'emergenza abitativa a un tema di carattere sociale o addirittura di ordine pubblico ha permesso in passato di cancellare dall'agenda politica il tema dell'abitare trasformando la casa da un diritto a un bene economico. Percorsi come questo nascono invece dalla necessità di recuperare una normalità dell'offerta di abitazioni che rispondano ai bisogni reali delle persone per garantire l'accessibilità a un diritto fondamentale", conclude l'assessore all'Urbanistica di Roma Luca Montuori. (Com)